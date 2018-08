Montesilvano: beccato venditore abusivo di costumi da bagno

Ancora controlli e ancora multe a Montesilvano lungo le spiagge. La Polizia Municipale è intervenuta nel tratto antistante via Lucania, dove ha sequestrato oltre 460 costumi venduti abusivamente da un ambulante. L'uomo alla vista degli agenti si è dato alla fuga abbandonando il carretto in metallo che utilizzava per girare lungo la battigia.

Soddisfatto l'assessore Cozzi: