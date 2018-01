Montesilvano: beach e basket in cinque parchi della città

Impianti da basket e campi per il beach volley in cinque parchi della città. Lo ha fatto sapere l'assessore De Vincentis del Comune di Montesilvano, annunciando investimenti da parte della giunta comunale per migliorare l'offerta dei parchi pubblici.

De Vincentiis ha spiegato:

"Si tratta del Parco Giovanni Falcone, Parco Giovanni Paolo II, Parco delle Favole, Parco Baden Powell e Piazza Osvaldo Galli. Siamo convinti del grande valore che le aree verdi ricoprono per una comunità, come luoghi accentratori, spazi dove poter socializzare e sentirsi parte di una comunità. Dotare queste aree di strutture sportive, significa fornire un’alternativa ai ragazzi, dandogli la possibilità di praticare queste discipline sportive, dove il gioco di squadra diventa anche un modo di far parte di un gruppo e di lavorare insieme per un unico obiettivo"

Già nel 2017, ha spiegato l'assessore, sono stati effettuati interventi in altri parchi, come nel caso del Giovanni e Francesca Falcone con la pista ciclabile a tricolore, ed il Parco Le Vele con giochi inclusivi integrati così come avvenuto nei parchi Dean Martin, Antonilli e Le Favole. Altri interventi hanno riguardato il verde pubblico e l'arredo.