Montesilvano: finalmente arriveranno le barriere antirumore vicino ai binari

Il Sindaco di Montesilvano Francesco Maragno e il consigliere delegato Mauro Orsini hanno affrontato il problema del rumore assordante provocato dal passaggio dei convogli ferroviari che comporta il superamento della soglia di inquinamento acustico nelle zone adiacenti i binari. In un incontro fra esponenti della pubblica amministrazione e tecnici della Rfi è stata predisposta l'attivazione di interventi obbligatori di risanamento acustico, come stabilito dalle leggi comunitarie e nazionali. Con l'installazione di barriere fonoassorbenti lungo il tracciato ferroviario, il fenomeno si ridurrà drasticamente ed ora si attendono soltanto le autorizzazioni per quanto riguarda l'impatto paesaggistico e ambientale, per poi consegnare i lavori alla ditta appaltatrice.

