Montesilvano, torna in azione la banda del buco: furto all'Eurobet

Brutto risveglio per il titolare dellla Eurobet di via Emilia a Montesilvano che questa mattina si è ritrovato il locale a soqquadro a causa di un furto avvenuto in piena notte. I ladri si sono introdotti all'interno dell'agenzia di scommesse sportive forzando la porta d'ingresso. Ingenti i danni alle attrezzature e agli infissi.

Nel tentativo, peraltro riuscito, di scovare il bottino è stata danneggiata anche la porta del bagno e parte dell'arredamento. Le indagini sono ancora in corso e al momento non ci sono ulteriori elementi.