Montesilvano, autobus di una gita scolastica senza cinture e con un sedile sganciato: blitz della Stradale

Viaggiavano su un autobus con diverse cinture di sicurezza mancanti ed addirittura un sedile sganciato. Per questo, i ragazzi di una scuola di Montesilvano che erano diretti ad Ostia per una gita scolastica sono stati costretti a cambiare mezzo. La Polstrada di Chieti, infatti, ha fermato l'autobus a Brecciarola ed a seguito dei controlli ha scoperto le gravi carenze ed irregolarità in termini di sicurezza.

All'autista è stata comminata una multa di 300 euro oltre ad altre sanzioni amministrative. I ragazzi che non avevano la cintura nel loro sedile sono stati fatti scendere e sono saliti su un secondo mezzo arrivato sul posto. I controlli, fa sapere la polizia, proseguiranno anche nei prossimi giorni.