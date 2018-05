Montesilvano: tolleranza zero contro le auto non assicurate

Rispondendo alle richieste dei residenti della zona, che lamentavano la presenza di automobili in sosta da diversi giorni, la Polizia Municipale ha effettuato un sopralluogo attento e scrupoloso. Dal controllo sfolto in via Spagnuolo e via Di Vitttorio, tre auto sono state sequestrate per mancata copertura assicurativa con sanzioni complessive per 2500 euro, mentre altre cinque sono state rimosse direttamente dai legittimi proprietari. In totale, le verifiche hanno interessato una cinquantina di veicoli. Non si esclude che altre zone della città saranno battute dai vigili urbani per stanare altre automobili non assicurate o con irregolarità di immatricolaziome