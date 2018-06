Montesilvano: l'assessore Comardi vola a Bruxelles a caccia di finanziamenti europei

L'assessore comunale al Bilancio e ai Tributi, Deborah Comardi è stata per due giorni a Bruxelles per partecipare alle progettazioni della Comunità europea. Scopo della visita, intercettare fondi della UE a favore di Montesilvano e rafforzare il legame con i comuni stranieri gemellati. Un viaggio istituzionale in compagnia del dirigente Marco Scorrano e dell'eurodeputato Aldo Patriciello.

Gli incontri con i tecnici e funzionari del Parlamento europeo hanno riguardato l'ambiente e il recupero delle infrastrutture. Tra le soluzioni prese in considerazione, c'è quella di favorire iniziative a favore delle piccole e medie imprese e sfruttare le opportunità per tutelare l'oasi naturale del fiume Saline.

L'assessore Comardi: