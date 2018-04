Montesilvano, prime conferme dall'Arta: il mare è pulito

L'Arta ha reso noto i dati relativi alla qualità delle acque di balneazione di Montesilvano. I primi risultati delle analisi sono eccellenti. Si tratta dei campionamenti eseguiti nel mese di aprile in quattro punti diversi. I valori di escherichia coli e enterococchi sono notevolmente inferiori rispetto ai limiti di legge. Un trend che conferma la balneabilità del mare da ormai sette anni.

L'assessore Cozzi ha così commentato:

Negli ultimi anni abbiamo lavorato, in piena sinergia con gli operatori di settore, alla massima valorizzazione di tale vocazione. La conferma anno dopo anno della Bandiera Verde, l’ottenimento per la prima volta della Bandiera Gialla, come città attenta alla mobilità sostenibile, e poi la riqualificazione in corso di via Maresca, area strategica per l’accoglienza dei villeggianti di Montesilvano sono tutti elementi dell’importante attività che stiamo conducendo. Le spiagge senza barriere, dotate di servizi, assistenza e attrezzature, quali le sedie job, adeguate alle necessità delle persone con disabilità e poi quelle aperte agli amici a 4 zampe, completano il quadro di una città che ha davvero molto da offrire ai turisti. Ora l’obiettivo, certamente ambizioso, è quello della bandiera Blu"