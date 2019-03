Montesilvano: arrestata una latitante dalla Guardia di Finanza

I militari della Guardia di Finanza di Pescara hanno arrestato una donna originaria di Milano, che era latitante da tempo in quanto doveva scontare una pena di 4 anni ed 11 mesi di reclusione per truffa e ricettazione. La donna è stata individuata a seguito di un controllo antidroga in un appartamento di via Lago di Bracciano a Montesilvano, dove le fiamme gialle avevano notato uno strano andirivieri di persone note alle forze dell'ordine per reati legati agli stupefacenti.

Una volta all'interno, hanno scoperto che una delle due donne aveva a carico due ordini di cattura per le relative condanne. La donna si era trasferita a Montesilvano con una falsa identità da alcuni mesi. Ora si trova in carcere a Chieti. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali favoreggiatori della latitante.