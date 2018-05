Montesilvano, anziana annega nei pressi dello stabilimento Bagni Giulietta

Un bagno fuori stagione, con la spiaggia non ancora attrezzata per prevenire situazioni d'emergenza, è stato fatale per una signora di 81 anni che oggi è annegata a Montesilvano. La tragedia è avvenuta nel tratto di mare all'altezza di viale Europa. Nonostante i soccorsi immediati da parte di alcuni bagnanti, non c'è stato nulla da fare.

Ancora incerte le cause della morte. Un malore improvviso è tra le ipotesi più accreditate. In quel momento sul bagnasciuga non c'erano molte persone, ma quel corpo galleggiante è stato subito notato, quando purtroppo era già troppo tardi. Si tratta della prima (e si spera l'ultima) vittima del mare di questa stagione balneare ormai alle porte.