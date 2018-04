Molestie sessuali alla bimba dell'ex suocero: condannato

Fu arrestato nel 2016 dalla Squadra Mobile di Pescara, in quanto responsabile di molestie sessuali ai danni della figlia di 10 anni dell'ex suocero. Ora è stato condannato in primo grado. Protagonista della vicenda M.O operaio 52enne pescarese condannato per violenza sessuale su minore.

Tre anni di reclusione la condanna, con l'interdizione perpetua a luoghi frequentati da minori ed interdetto da tutti gli uffici e luoghi pubblici frequentati da minori. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe più volte palpato e toccato la bimnba nelle parti intime obbligando la bambina a fare lo stesso. Fissato un risacimento per danni morali parli a 5.000 euro.