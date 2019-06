Era ricercato, minorenne rintracciato in pieno centro a Pescara. Gli agenti della Squadra Volante hanno infatti sorpreso ieri pomeriggio il ragazzo (un 15enne di origine croata) in piazza Santa Caterina, scoprendo che era ristretto in una struttura minorile a Verona. Con lui c'era anche un connazionale di 13 anni.

Il 15enne aveva con sé un grosso cacciavite lungo 32 centimetri e, malgrado la giovane età, annoverava già numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio: è stato quindi denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere e accompagnato subito a Verona in ottemperanza dell’ordine di esecuzione.

Il 13enne, invece, è stato portato in una casa famiglia del posto.