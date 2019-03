Minaccia di morte donna in un bar con una pistola, denunciato

Momenti di paura la notte scorsa a Pescara per un uomo che armato di pistola ha minacciato di morte una donna all'interno di un locale pubblico nella zona dell'università.

A segnalare la presenza al 112 dell'uomo che impugnava l'arma sono stati altri clienti di un bar frequentato dagli universitari.

Sul posto sono così intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pescara che hanno individuato l’esagitato: un 47enne pescarese, già noto alle forze dell'ordine, che sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di una pistola, risultata poi a gas, privata del tappo rosso, riproducente fedelmente una “Walther CP99”.

In base alla ricostruzione della vicenda, l'uomo, poco prima, aveva avuto un litigio, per futili motivi, con una sua amica, una 39enne di origini cubane, al culmine del quale ha estratto l’arma e, puntandola verso la donna, le ha proferito frasi del tipo “ti sparo”.

L’arma è stata sottoposta a sequestro e il 47enne denunciato all’autorità giudiziaria per minaccia aggravata.

Nelle successive ore, i medesimi carabinieri, hanno ritirato 2 patenti per guida in stato di ebrezza.