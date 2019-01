Minacce al personale della comunità di recupero dove è affidato: per lui si aprono le porte del carcere

Ha avuto un atteggiamento ostile e minaccioso nei confronti del personale della comunità di recupero alla quale era stato affidato, e per questo il tribunale gli ha revocato la misura e per lui si sono aperte le porte del carcere. In manette è finito un 47enne originario del teramano C.I., che dovrà scontare il resto della pena in carcere a Pescara.

Ad eseguire il provvedimento i carabinieri di Loreto Aprutino.