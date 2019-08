Operato il migrante accoltellato alla gola e gettato in un fosso, ecco come sta

Sadio Camara, il migrante senegalese di 27 anni trasportato all'ospedale di Pescara dopo essere stato accoltellato alla gola e gettato in un fosso a Pettorano sul Gizio, si trova attualmente ricoverato nel reparto di Chirurgia, dove è stato sottoposto a una operazione alla faringe.Sulla questione è intervenuto Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista - Sinistra Europea:

"Sadio solo per miracolo non è morto - ha detto l'ex onorevole - I due aggressori gli hanno detto "ti insegniamo a campare". Sembra una vicenda da sud degli Stati Uniti di altri tempi, una scena tratta da un film sul Ku Klux Klan. Impossibile non ricordare che a Sulmona nel giugno 2018 ci fu un'irruzione in un centro di accoglienza con l'accoltellamento di un richiedente asilo. Auspichiamo che gli inquirenti individuino al più presto i due criminali".