Pescara in lutto per la morte dell'ex sindaco emerito Michele De Martiis

La città di Pescara è in lutto per la scomparsa dell'ex sindaco emerito Michele De Martiis.

De Martiis, che aveva 93 anni, è morto all'ospedale di Pescara nel quale era ricoverato.

De Martiis fu primo cittadino del capoluogo adriatico per due anni e mezzo dal 1988 al 1990 dopo Nevio Piscione e prima di Giuseppe Ciccantelli.

Intraprese la carriera politica nel 1948 e si iscrisse alla Democrazia Cristiana seguendo il consiglio dell'amico Gaetano Novello. Divenne per caso prima consigliere comunale, poi in seguito alla dimissioni di Giuliano Torlontano, assessore (ruolo che mantenne all'Urbanistica per dieci anni). Per quanto riguarda l'attività lavorativa, per 32 anni fu geometra allo Iacp, l'istituto autonomo case popolari.

I funerali dell'ex sindaco emerito verranno celebrati domani, domenica 23 giugno, alle ore 16 nella chiesa dello "Spirito Santo".