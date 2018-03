Anche le star mangiano: metti un giorno a pranzo con Micaela Ramazzotti

Anche i vip del cinema, si sa, devono mangiare. E Carlo Ferraioli, specializzato nella cucina a base di pesce, non credeva ai propri occhi quando si è ritrovato a pranzo addirittura Micaela Ramazzotti.

La bella attrice è in città da alcuni giorni per girare insieme a Fabio De Luigi la commedia "No kids - Io, te e Sofia", e l'altro giorno, durante una pausa del set, ha scelto di rifocillarsi nel locale del noto ristoratore pescarese. "Davvero una bella sorpresa!", ha commentato Ferraioli, che si è fatto poi scattare la foto di rito con questa star del grande schermo.

I divieti per i prossimi giorni

Intanto le riprese continuano a Pescara con relativi divieti di sosta e fermata:

Sabato 17 marzo niente auto dalle 6 alle 18 sul lungomare nord, tra gli stabilimenti "Penelope a mare" e "San Marco";

Lunedì 19 marzo niente auto dalle 15 alle 4 di notte in via Misticoni.

Martedì 20 marzo niente auto dalle 6 alle 24 in via delle Caserme e nella golena sud tra il Caffé Letterario e l'incrocio con via Orazio.

Il film

'No kids' è diretto da Guido Chiesa e prodotto da Colorado Film Production. Finora le riprese si sono svolte sul lungomare, nella riserva dannunziana, in centro, in alcuni paesi della provincia di Pescara (tra cui Salle) e a Francavilla al Mare.