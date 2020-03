Vandalismo, danneggiato mezzo spazzaneve del Comune di Civitella Casanova [FOTO]

Danneggiato con un atto vandalico un mezzo del Comune di Civitella Casanova utilizzato per spazzare la neve e per interventi in caso di frane.

Ignoti hanno distrutto i finestrini del veicolo mandandoli in frantumi.

Dura la reazione dell'amministrazione comunale che in un post su Facebook scrive:

«Un uomo è tanto più rispettabile quante più sono le cose di cui si vergogna. Non è ovviamente il caso di chi compie simili atti! Vergogna!».

Anche il sindaco Marco D'Andrea non ha usato mezzi termini con una condivisione sempre su Facebook:

Solo per ricordare, questo mezzo è uno di quelli che sistematicamente viene utilizzato per liberarci dalla neve, dalle frane, oltreché per le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Complimenti campione e/o campioni.

Sul caso stanno indagando i carabinieri.