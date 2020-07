Meteo: tornano sole e temperature in aumento, le previsioni per Pescara e l'Abruzzo

Torna l'anticiclone delle Azzorre anche sull'Abruzzo e nel Pescarese. Abruzzometeo.org, indica infatti per la giornata di oggi 8 luglio condizioni di stabilità con sole e temperature, specie per le massime, in graduale aumento anche se non dovrebbero superare le medie del periodo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo l'instabilità di questi giorni, il vento settentrionale si attenuerà. Anche per la giornata di domani, giovedì 9 luglio, clima stabile e soleggiato mentre nel fine settimana potrebbe esserci l'arrivo di nuove masse d'aria instabili con possibili temporali che inizialmente interesseranno le regioni settentrionali per poi espandersi anche al centro e sulle regioni adriatiche.