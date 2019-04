Meteo, le previsioni per Pescara e l'Abruzzo per il 30 aprile 2019

Sarà una giornata all'insegna dell'instabilità quella di oggi in Abruzzo e nel Pescarese. Abruzzometeo.org indica infatti per oggi 30 aprile condizioni meteo all'insegna della nuvolosità e dei possibili rovesci che potranno interessare inizialmente le zone interne della regione per poi estendersi anche alla costa.

Per domani 1 maggio attesa ancora dell'instabilità anche se nel Pescarese e lungo la costa la situazione dovrebbe tendere ad un graduale miglioramento.

Temperature stazionarie ancora sotto le medie stagionali.