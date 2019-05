Meteo: le previsioni per Pescara e l'Abruzzo per il 13 maggio 2019

Settimana all'insegna del maltempo quella che si apre oggi in Abruzzo ed a Pescara. Abruzzometeo.org infatti indica condizioni di cielo nuvoloso e coperto con rovesci, anche di forte intensità, che interesseranno tutta la Regione ed in particolare la fascia costiera nella tarda mattinata e nel pomeriggio. Temperature in ulteriore calo sia lungo la costa che nell'entroterra, con possibili nevicate al di sopra dei 1200 metri.

Per la giornata di domani 14 maggio sono previsti rovesci che a tratti potranno risultare intensi almeno fino al tardo pomeriggio ed alla serata, quando un graduale miglioramento inizierà ad interessare tutta la Regione anche se per le giornate di mercoledì 15 maggio e giovedì 16 maggio permarranno comunque condizioni di relativa instabilità atmosferica.