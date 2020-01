Meteo, riprende la fase di stabilità: le previsioni per l'Abruzzo e il Pescarese

Torna la fase di stabilità per quanto riguarda il meteo in Abruzzo e nel Pescarese. Abruzzometeo.org indica infatti per la giornata di oggi 21 gennaio condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione, con possibili annuvolamenti lungo il settore orientale e costiero, anche se non dovrebbero dare luogo a fenomeni.

Durante la giornata le schiarite aumenteranno mentre sono previste gelate notturne nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino soprattutto nelle valli, e nella fascia interna e montuosa. Banchi di nebbia potranno formarsi nelle zone collinari che si affacciano sull'adriatico.

Temperature in diminuzione per le minime, in lieve aumento per le massime.