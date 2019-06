Meteo: fine settimana all'insegna del caldo, le previsioni

Sarà un fine settimana estivo quello che attende Pescara e l'Abruzzo. In base alle previsioni di Abruzzometeo.org, infatti, per la giornata di oggi 7 giugno avremo ancora cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la Regione senza fenomeni di particolare rilievo anche in montagna e nelle zone interne.

Per la giornata di domani, sabato 8 giugno non ci saranno variazioni significative sul quadro climatico con possibili annuvolamenti stratificati previsti anche per la giornata di domenica 9 giugno che però non dovrebbero dare luogo a fenomeni, se non isolati e brevi rovesci sempre nelle zone interne.

Temperature in ulteriore aumento soprattutto per quanto riguarda le massime, che supereranno nelle valli e nella fascia centrale della regione abbondantemente i 30 gradi. Lungo la costa avremo qualche grado in meno ma aumenterà il tasso d'umidità.