Meteo, torna l'instabilità in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Torna l'instabilità in Abruzzo e nel Pescarese. Abruzzometeo.org infatti, indica per la giornata di oggi 5 settembre condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata su gran parte della Regione, ma a causa dell'arrivo di una nuova perturbazione di origine atlantica che inizialmente toccherà le regioni settentrionali, durante la giornata di assisterà all'arrivo di nubi con possibili temporali e precipitazioni isolate soprattutto nei rilievi e nelle zone interne.

Per domani venerdì 6 settembre ulteriore peggioramento con piogge e rovesci che potranno interessare anche le zone costiere e collinari del Pescarese. Temperature in diminuzione, specie per quanto riguarda le minime.