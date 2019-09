Meteo, ancora tempo stabile nel Pescarese ed in Abruzzo: le previsioni

Sarà un inizio di settimana ancora all'insegna del bel tempo e del clima mite in Abruzzo e nel Pescarese. Giovanni De Palma, di Abruzzometeo.org, indica infatti per oggi 30 settembre e per i prossimi giorni condizioni di stabilità con temperature ancora sopra la media del periodo, specie per le massime che supereranno tranquillamente i 24 25 gradi.

Un cambiamento potrebbe arrivare a partire da mercoledì sera sulla nostra Regione, con l'arrivo di una perturbazione atlantica che porterà un calo sensibile delle temperature per l'arrivo di aria più fredda dalla parte settentrionale dell'Europa, oltre a piogge e temporali che potranno essere anche di forte intensità. Possibili foschie e nebbie soprattutto nelle valli e pianure.