Meteo, ancora instabilità nel Pescarese ed in Abruzzo: le previsioni

Ancora condizioni di relativa instabilità nel Pescarese ed in Abruzzo per la giornata di oggi 25 settembre. Abruzzometeo.org infatti indica condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata su gran parte della Regione, ma a partire dal pomeriggio ci sarà un aumento della nuvolosità soprattutto nelle zone montuose e centrali con rovesci che, in serata, potrebbero estendersi anche alle zone collinari e costiere del Pescarese.

Per la giornata di domani, giovedì 26 settembre, possibili piogge a carattere sparso lungo la costa con rovesci anche nel pomeriggio. Temperature in diminuzione, specie per quanto riguarda le minime. Nel week end, la tendenza dovrebbe essere verso un miglioramento.