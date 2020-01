Meteo, rovesci e possibili nevicate in montagna: le previsioni per l'Abruzzo e il Pescarese

Inizio di settimana all'insegna dell'instabilità in Abruzzo e nel Pescarese per quanto riguarda le previsioni meteo. In base alle previsioni di Abruzzometeo.org di Giovanni De Palma, per la giornata di oggi 20 gennaio sono previste condizioni iniziali di cielo nuovoloso e coperto con rovesci occasionali a ridosso dei rilievi e nelle zone pedemontane, che potranno essere a carattere nevoso al di sopra dei 700 - 900 metri.

Dal pomeriggio è atteso un graduale miglioramento con nuvolosità in graduale attenuazione che si dovrebbe confermare nella giornata di martedì. Ancora nebbie e foschie nelle zone pedemontane e collinari che si affacciano sulla costa. Temperature sostanzialmente stazionarie.