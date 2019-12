Meteo, piogge e nebbia nelle prossime ore: le previsioni per l'Abruzzo e Pescara

Giornata all'insegna della variabilità e delle piogge nella fascia orientale e montuosa della regione quella di oggi in Abruzzo. In base alle previsioni meteo di Giovanni De Palma, infatti, avremo condizioni di cielo coperto con nuvolosità in graduale aumento durante la giornata.

Piogge e rovesci si verificheranno soprattutto nell'Aquilano e nella Marsica, in estensione anche alle zone collinari e pedemontane del Pescarese, mentre lungo le coste sono previste solo sporadiche precipitazioni. Banchi di nebbia in serata e nelle prime ore della mattinata di domani giovedì 19 dicembre soprattutto nelle valli.

Temperature stazionarie o in lieve diminuzione per i valori minimi.