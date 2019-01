Meteo a Pescara: torna il maltempo, le previsioni per domenica 20 gennaio

Domenica dalle due facce per quanto riguarda il meteo in Abruzzo e nel Pescarese. Abruzzometeo.org, infatti, indica per la giornata di domani 20 gennaio condizioni iniziali stabili con cielo poco nuvoloso ma a partire dal pomeriggio e dalla sera è previsto un nuovo peggioramento diffuso che porterà piogge soprattutto nella fascia orientale e lungo le coste.

Temperature in lieve diminuzione. Dalla prossima settimana, in particolare da martedì 22 gennaio, è previsto l'arrivo di una perturbazione artica con aria gelida proveniente dalla Groenlandia che inizialmente colpirà il centro nord con nevicate diffuse per poi raggiungere anche la fascia adriatica e portare possibili nevicate e temperature gelide anche in Abruzzo.