Meteo: ancora sole e temperature miti, ma arrivano freddo e neve: le previsioni per Pescara e l'Abruzzo

Due giorni di sole e temperature miti, poi tornerà l'inverno. In base alle previsioni di Abruzzometeo.org di Giovanni De Palma, infatti, per la giornata di oggi 3 febbraio avremo cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione, con temperature miti destinate a salire ulteriormente nel corso della giornata.

Per la giornata di domani, martedì 4 febbraio nella prima parte avremo ancora una situazione stabile con l'arrivo anche del vento garbino che porterà ad un ulteriore aumento delle temperature, ma nel corso del pomeriggio e nella serata ci sarà un brusco e repentino mutamento delle condizioni per l'arrivo di una rapida perturbazione di origine artica con temperature in deciso calo e precipitazioni che, inizialmente, saranno piovose con possibili grandinate, mentre nella giornata di mercoledì potrebbero essere a carattere nevoso anche a quote collinari, attorno ai 300 metri.

