Meteo: Pasquetta con il sole a Pescara, peggioramento a partire da martedì

Per domani (lunedì 2 aprile) il tempo sarà stabile e soleggiato. Temperature minime in leggero calo, massime in crescita; ampia escursione termica fra primo mattino e pomeriggio. Sono queste le previsioni del centro Epson meteo