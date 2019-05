Meteo: ancora instabilità e tempo variabile in Abruzzo e nel Pescarese

Settimana ancora all'insegna dell'instabilità per quanto riguarda il meteo in Abruzzo e nel Pescarese. Abruzzometeo.org, infatti, indica condizioni di cielo poco nuvoloso per la mattinata di oggi, 28 maggio, con tendenza però ad un peggioramento a partire dal pomeriggio nelle aree interne e centrali della regione, con possibili rovesci e temporali che localmente potrebbero interessare anche le zone costiere.

In serata è atteso un temporaneo miglioramento ma a partire da domani mercoledì 29 maggio e per prossimi giorni arriverà una nuova perturbazione dall'Europa settentrionale che porterà nuove piogge ed un calo delle temperature. L'instabilità dovrebbe interessare le nostre zone anche nel week end.

Temperature stazionarie o in lieve aumento per la giornata di oggi, venti deboli sud orientali con un rinforzo nel pomeriggio con possibilie forti raffiche nelle aree interne.