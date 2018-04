Meteo: prosegue anche per il 25 aprile l'anticipo d'estate su Pescara

Sarà una festa della Liberazione all'insegna del caldo e del sole quella in arrivo su Pescara e su gran parte dell'Abruzzo. Le condizioni meteo degli ultimi giorni, con temperature sopra la media vicine a quelle di inizio estate, rimarranno fondamentalmente immutate almeno fino a venerdì 27 aprile.. Nelle aree interne saranno possibili locali annuvolamenti con piogge isolate sui rilievi, come indicano le previsioni di Abruzzometeo.org.

Una tendenza verso l'instabilità potrebbe arrivare nel fine settimana, anche se per ora le previsioni sono ancora prudenti.