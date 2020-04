Celebra messa nonostante i divieti, multati sacerdote e 14 fedeli

Una Messa è stata celebrata a Pescara nonostate i divieti e per questo motivo sono scattatte le sanzioni amministrative sia per il sacerdote che per le persone presenti.

A scoprire la funzione religiosa sono stati gli agenti della Squadra Volante dopo le segnalazioni al 113 sulla celebrazione in corso della Santa Messa.

Quanto i poliziotti sono intervenuti hanno accertato come la celebrazione fosse in corso e aperta ai fedeli, in contrasto con la normativa nazionale sul contenimento del Covid-19 (Coronavirus).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono stati dunque identificati i fedeli presenti, 14 in totale, che sono stati sanzionati, assieme al sacerdote celebrante, sotto il profilo amministrativo.