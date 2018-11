Merce contraffatta, 106 persone denunciate e sequestri per 2,5 milioni di euro

Due persone arrestate, merce contraffatta posta sotto sequestro per 2,5 milioni di euro e 106 persone in totale denunciate. Questo il bilancio di un'operazione messa a segno dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara. Il provvedimento giudiziario è stato emesso al termine di un'indagine condotta dai militari del Nucleo di polizia Economico-Finanziaria.

L'attività investigativa, coordinata dal tenente colonnello Luca Lauro, è partita nel novembre dello scorso anno dopo la scoperta di due appartamenti a Montesilvano dentro i quali c'erano persone extracomunitarie che confezionavano la merce.

Agli appartamenti si era giunti dopo aver eseguito un controllo su un ragazzo di nazionalità senegalese che aveva un borsone. Dentro al suo appartamento vennero ritrovati mille capi di abbigliamento e di pelletteria contraffatti.

Da quel primo passo le Fiamme Gialle sono riuscite a ricostruire tutta la filiera, dagli opifici per il condizionamento fino ai venditori finali nelle strade.

A dicembre del 2017 una seconda perquisizione in una palazzina nei pressi della pineta di Montesilvano consentiva di individuare altri 10mila articoli contraffatti e le etichette false. Grazie alle intercettazioni telefoniche è emersa una rete di contatti con cittadini italiani ed extracomunitari coinvolti anche nelle regioni Marche, Puglia, Lombardia e Campania che compravano dagli indagati pescaresi.

Sequestri anche nel Teramano e a Civitanova Marche

Sequestri di merce ed etichette sono stati eseguiti anche in provincia di Teramo a Castellalto e Bellante. L'attività si è conclusa con il sequestro di oltre 3.500 tra capi di abbigliamento ed etichette. Oltre a merce ed etichette, le Fiamme Gialle hanno sequestrato anche macchine per cucire e materiale necessario al confezionamento.

In totale, dopo un intervento anche a Civitanova Marche, con 85mila capi contraffatti scoperti in 2 cabine di uno stabilimenti balneare, per un totale di 10 interventi tra Pescara, Montesilvano, Castellalto, Bellante e Civitanova Marche, sono stati sequestrati più di 100mila articoli per un valore di 2,5 milioni di euro.

In manette 2 senegalesi e denunciate all'autorità giudiziaria 106 persone per i reati di contraffazione di marchi e ricettazione. Entrambi gli africani sono stati arrestati ieri mattina a Montesilvano e sono stati ristretti ai domiciliari.

Ecco quali erano i marchi contraffatti

I marchi contraffatti sono quelli più noti come Louis Vuitton, Burberry, Gucci, Woolrich, Save the Duck, Colmar, Ciesse Piumini, Napapijri e orologi Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe e scarpe Nike e Hogan.

Alcuni di questi articoli contraffatti sono stati anche rinvenuti all'interno di alcuni negozi. I capi contraffatti erano venduti anche in un negozio di un centro commerciale di Bellante.