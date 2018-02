Mercato di via dei Bastioni: incontro in Comune per rilanciare e riqualificare la struttura

Un incontro per valutare strategie ed interventi con l'obiettivo di riqualificare e rilanciare il mercato coperto di via dei Bastioni. Vertice in Comune al quale ha partecipato l'amministrazione comunale oltre ai dirigenti competenti ed una rappresentanza dei commercianti per valutare le strategie di rilancio in vista dei lavori per 230 mila euro che partiranno il 10 aprile.

.L'amministrazione comunale ha commentato:

Dal dialogo è emersa l’opportunità di utilizzare anche i ribassi per agire su altri fronti di intervento, ad esempio fornendo la struttura di una migliore cartellonistica capace di renderla più agevolmente raggiungibile in città, la sostituzione degli impianti di illuminazione interna, la diversificazione delle tipologie di vendita, nonché l’aggiunta di un banco di macelleria e pescheria che al momento sono tipologie non rappresentate. Abbiamo inoltre annunciato la disponibilità di ulteriori 100.000 euro da destinare a sicurezza e decoro della struttura, potenziando le telecamere di cui è attualmente dotata e trovando una veste esterna capace di renderla più attrattiva.

Fra le ipotesi valutate, quella di realizzare la nuova sede della società comunale di riscossione tributi. Il 28 febbraio prossimo si terrà un sopralluogo tecnico durante il quale si farà il punto della situazione.