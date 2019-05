Sequestrati 4 quintali di merce al mercato ortofrutticolo di Cepagatti

Carenze igienico sanitarie e violazioni in materia di tracciabilità degli alimenti e sull'utilizzo dei mezzi di trasporto non idonei.

Queste le scoperte fatte ieri mattina, giovedì 16 maggio, dai carabinieri del Nas di Pescara in collaborazione con i forestali, il Nucleo ispettorato lavoro dell’Arma di Chieti e Pescara e con i militari della locale Stazione nel mercato ortofrutticolo di Cepagatti. Utilizzato anche un elicottero.

L'ispezione effettuata dai militari dell'Arma all'alba ha portato al sequestro di circa quattro quintali di merce che è risultata priva dei documenti necessari. Sotto controllo sono passati numerosi produttori primari e operatori, oltre a una novantina di automezzi per il trasporto delle merci. Inoltre il Nil ha avviato verifiche sui dipendenti di alcuni operatori, mentre accertamenti sono in corso anche da parte del Nipaf dei carabinieri Forestali.