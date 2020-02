Rifiuti, ragnatele, muffa e intonaci scrostati: mercato ittico chiuso dopo il blitz dei Nas

I Nas di Pescara, insieme al servizio veterinario della Asl, hanno effettuato questa mattina un blitz nel mercato ittico comunale al minuto, che si trova sul lungofiume nord, accertando una situazione di degrado con sporcizia diffusa. Sono così scattati 7 giorni di stop a partire da domani (15 febbraio) per consentire i lavori di adeguamento della struttura, con il ripristino delle condizioni idonee.

Nei locali del mercato c'era un po' di tutto: ragnatele, polvere, macchie di muffa, intonaci scrostati, pavimentazioni rotte, mattonelle divelte, pozzetti di raccolta delle acque privi delle griglie. Inoltre sono state trovate bici, attrezzature non pertinenti all'attività e anche alcuni scooter. Più di un bagno, infine, era chiuso a chiave e veniva utilizzato come deposito.

E dopo un sopralluogo del dirigente e del responsabile dell’Ufficio Mercati del Comune, il sindaco Carlo Masci ha preso la decisione:

"Il mercato ittico al minuto di Pescara - informa una nota di Palazzo di Città - resterà chiuso per sette giorni per dar modo alle strutture comunali di intervenire con opere di adeguamento della struttura. Saranno infatti eseguiti una serie di lavori per rimettere in perfetta efficienza gli spazi interni all’edificio. In particolare sono previste attività di pulizia straordinaria di pareti, pavimenti, locali tecnici e servizi igienici; lo stesso dicasi per la manutenzione straordinaria di impianti, scarichi e infissi".