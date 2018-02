Mercatino etnico nel tunnel della stazione: prima riunione del Comitato per il No

Primo incontro per il comitato del NO al mercatino etnico nel tunnel della stazione. Alta affulenza, fanno sapere gli organizzatori, con commercianti, ambulanti, cittadini e rappresentanti istituzionali all'interno della libreria Rusconi della stazione centrale. L'obiettivo è porre in essere strategie di contrasto efficaci, a partire da azioni legali sostenute da un team di avvocati, da affiancare ad iniziative popolari.

Marco Forconi, portavoce del Comitato:

Comprendiamo perfettamente le ragioni di sopravvivenza degli ambulanti extracomunitari e riteniamo che a nessuno debba essere negata la possibilità di esercitare una professione in via pregiudiziale, tuttavia una larga fetta di cittadinanza rimane fortemente convinta che qualsivoglia processo d'integrazione debba necessariamente svilupparsi all'interno di un contesto sociale ampio e non ghettizzando in una porzione di territorio circoscritta una o più comunità africane.

Pescara si è sempre contraddistinta come città inclusiva e tollerante ma non consentirà assoggettamenti di varia natura per favorire una sparuta minoranza etnica, con potenziali e devastanti effetti sull'ordine pubblico.