Mercatino Etnico: arriva il sì del Consiglio Comunale

Pescara avrà un nuovo mercatino etnico. E' stata approvata durante la seduta di ieri del consiglio comunale, la nota e contestata delibra riguardante la realizzazione di un mercatino dedicato agli extracomunitari sotto il tunnel della stazione attualmente vuoto, per una spesa collettiva di 250 mila euro.

Con 16 voti a favore e 12 contrari, dunque, la battaglia condotta dalla maggioranza ed in particolare da Sinistra Italiana per concedere lo spazio agli ambulanti sfrattati dalla storica location nell'area di risulta è vinta. Esprime grande soddisfazione il sindaco Alessandrini, che parla di un atto importante di tolleranza e di integrazione per la nostra città, dopo decine di sedute andate a vuoti e le centinaia di emendamenti presentati dall'opposizione.

Noi non vogliamo essere ricordati solo come quelli che hanno sgomberato l’area di risulta, in oltre vent’anni diventato uno dei luoghi più sensibili, noi vogliamo essere coloro che hanno avviato concretamente un percorso che porterà all’istituzione di un vero mercato etnico e dell’integrazione, visto che le regole di convivenza implicano l'obbligo del rispetto della legge, per tutti.

Ci siamo impegnati a restituire alla città un mercato dove non si svolgano illegalità. Abbiamo scelto una sede, abbiamo fatto in modo che ci fossero tutte le garanzie possibili perché ciò si realizzasse, perché riteniamo che il mercato etnico e dell’integrazione sia un’opportunità per tutti e debba nascere e crescere su questi presupposti. Lo abbiamo fatto senza togliere alla comunità senegalese, nell’attesa, l’opportunità di lavorare, secondo le regole, dentro i mercati cittadini.