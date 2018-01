Mercatino etnico: le reazioni fra critiche e plausi

Come previsto, l'approvazione da parte del consiglio comunale della delibera relativa alla realizzazione del mercatino etnico sotto al tunnel inutilizzato della stazione, per un importo di 250 mila euro, ha scatenato diverse reazioni nel mondo economico e politico della città.

Confcommercio critica duramente la delibera, parlando di una forte delusione e sconcerto per questa decisione:

Marco Forconi, di Fratelli D'Italia, annuncia la nascita di un "Comitato cittadino contro il Mercatino Etnico" criticando la delibera del consiglio comunale ed annunciando forme di protesta sin dall'inizio dei lavori:

Il comitato si scioglierà automaticamente nel momento in cui dovesse venir meno l'impegno preso dal sindaco o, come già accaduto per il suo ex vergognoso clone, qualora cessasse di esistere in corso d'opera per intervento delle autorità.

Pescara non merita di finire nuovamente sulle cronache nazionali per decisioni amministrative infauste, tuttavia sarà necessario utilizzare ogni strumento a disposizione per evitare un tracollo urbano e sociale che le future generazioni potrebbero pagare in maniera molto salata