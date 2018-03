Mercati rionali: arriva il badge elettronico per le presenze degli ambulanti

Un sistema elettronico per il controllo delle presenze e la gestione di eventuali contenziosi per gli stalli nei mercati rionali. L'amministrazione comunale, con l'assessore Cuzzi, ha presentato il nuovo sistema che prevede la consegna agli ambulanti di un tesserino elettronico con un QR code.

L'accertatore del Comune sarà dotato di un tablet che leggerà in tempo reale il codice segnalando la presenza dell'operatore registrato all'interno del database dell'app "Mercurio" in uso agli uffici comunali che si occupano di mercati. Il Tablet riesce a dialogare con l’app e procedere elettronicamente alla registrazione delle presenze e delle assenze giornaliere dei concessionari autorizzati presso il mercato di appartenenza.

Con questo sistema non solo saranno riassegnati in tempo reale gli stalli rimasi vuoti, ma si potranno evitare o comunque gestire agevolmente eventuali contenziosi. La sperimentazione è partita nei mercati di Via Rio Sparto e Via Carlo Alberto Dalla Chiesa ma a breve sarà estesa a tutti i mercati rionali.