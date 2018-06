Mense Scolastiche, Fiorilli: "Sospendere il bando per il prossimo anno scolastico"

Un bando pubblicato nei giorni dell'emergenza intossicazioni fra i bambini delle scuole, che dev'essere immediatamente sospeso in attesa di conoscere le precise responsabilità di quanto accaduto. L'ex vicesindaco ed esponente di Azione Politica Fiorilli, torna sulla questione dei quasi 200 bambini intossicati dopo aver mangiato i cibi delle mense scolastiche.

Secondo Fiorilli, si tratta di un bando totalmente fuoriluogo che peraltro è un'offesa alle famiglie dei piccoli ricoverati ancora in ospedale, soprattutto alla luce del fatto che non si conoscono ancora i termini riguardanti l'azienda che fornirà il servizio il prossimo anno ed a quali condizioni.

Se fosse possibile, il sindaco Alessandrini e l’assessore delegato Cuzzi hanno peggiorato ulteriormente la propria posizione, semplicemente disertando la riunione della Commissione. Prima hanno accampato la scusa di una presunta riunione in

Prefettura, poi, quando l’assessore Cuzzi è stato smascherato, visto che la Commissione era convocata per le 10 e la riunione in Prefettura per le 10.30, dandogli, dunque, tutto il tempo necessario per rispondere alle legittime domande dei consiglieri comunali e dei genitori, ha detto al Presidente Masci che ‘aveva già detto tutto ciò che aveva da dire in Commissione Sanità, dunque,

per quanto lo riguardava, riteneva esaurito l’argomento’.

Una risposta che rappresenta esattamente l’indifferenza, l’incapacità politica e l’assenza di rispetto nei confronti del territorio che caratterizza da sempre la giunta Alessandrini, un governo fortunatamente agli sgoccioli e per il quale è ampiamente cominciato il count down. In Commissione, a saltare sui carboni ardenti, è rimasto il

dirigente Fabio Zuccarini che, rispondendo alle domande, ha annunciato di essere pronto a revocare l’appalto all’attuale ditta concessionaria del servizio mensa qualora le indagini dovessero rivelare le sue responsabilità nell’emergenza sanitaria che ha colpito 200 bambini fruitori della mensa