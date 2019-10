Mense scolastiche, riattivata dal Comune l'app per chiedere pasti in bianco per i bambini

A partire da oggi 14 ottobre è stata riattivata dal Comune di Pescara l'app che consente di chiedere la preparazione di pasti in bianco per i propri figli che usufruiscono del servizio scolastico della mensa. Lo ha fatto sapere l'assessore Santilli aggiungendo che i genitori possono richiedere questo servizio per un massimo di due giorni qualora i propri figli abbiano avuto problemi di stomaco passeggeri.

Se, invece, il periodo di richiesta è superiore ai 4 - 5 giorni occorre presentare un certificato medico.