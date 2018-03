Megalò: ruba 1000 euro di merce assieme a due complici, arrestato

Ha rubato oltre 1.000 euro di merce di ogni tipo dai negozi del Megalò di Chieti Scalo, riuscendo ad eludere il sistema antitaccheggio ma è stato notato ed arrestato, assieme ad altri due complici. In manette è finito V.S. 28enne di Penne, finito in manette ieri sera. Una Volante della Polizia che transitava sul posto ha notato il sospetto via vai fra i negozi e l'auto del trio, e quando li ha fermati per un controllo ha trovato libri, capi d'abbigliamento, prodotti elettronici ed integratori alimentari tutti rubati oltre ad altra refurtiva, prelevata da un negozio sportivo di Sambuceto.

Il Giudice ha disposto per il pennese l'obbligo di firma mentre per gli altri due complici, un 30enne di Vibo Valentia ed un 35enne di San Giovanni Rotondo ha disposto rispettivamente l'obbligo di firma e gli arresti domiciliari.