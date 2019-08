Uomo precipitato dal ponte, i droni segnalano qualcosa e si alza in volo l'elicottero dei vigili del fuoco [FOTO-VIDEO]

Proseguono senza sosta le ricerche di Maurizio Claps, che si teme possa essere l'uomo che ieri, mercoledì 7 agosto, è stato visto precipitare da un ponte alto circa 70 metri a Castiglione a Casauria in provincia di Pescara.

Nel pomeriggio odierno i droni hanno rilevato qualcosa e per questo motivo si è alzato in volo l'elicottero dei vigili del fuoco per andare a verificare.

Purtroppo però si è trattato di un falso allarme che non ha riportato al ritrovamento del 46enne la cui automobile è stata ritrovata non distante dal ponte.

Dunque proseguono le ricerche alle quali stanno partecipando, oltre ai vigili del fuoco, anche gli uomini del Soccorso Alpino e i carabinieri.

