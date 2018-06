Maturità 2018: ecco le tracce della prima prova scritta

Analizzare un testo dello scrittore Giorgio Bassani riguardante le leggi razziali, la Costituzione sul tema dell'uguaglianza, la solitudine nell'arte e nella letteratura, ed ancora la bioetica e clonazione. Sono alcune delle tracce presentate questa mattina agli studenti impegnati con l'Esame di Maturità 2018.

Oggi, infatti, 20 giugno è la volta della prima prova scritta che prevede tracce uguali per tutti gli indirizzi scolastici. Il brano da analizzare di Bassani è del 1962 e si intitola "Il giardino dei Finzi Contini" e racconta le persecuzioni razziali da parte del regime fascista.

Quattro invece gli argomenti per il saggio breve o articolo di giornale: la bioetica e la clonazione per l'ambito tecnico - scientifico, l'analisi delle masse e della propaganda per l'ambito storico politico, la solitudine vista nell'arte e nella letteratura, ed infine la creatività come dote o casualità nell'ambito socio economico. Il tema generale infine verte sul concetto di uguaglianza nella Costituzione, mentre il tema storico riguarda la nascita dell'Europa, De Gasperi e Moro e il concetto di cooperazione internazionale.