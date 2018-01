Mattarella incontra i parenti delle vittime di Rigopiano: "Garantisco il mio impegno"

Sergio Mattarella ha incontrato ieri al Quirinale i familiari delle vittime di Rigopiano. Assente, come aveva già ampiamente preannunciato, Alessio Feniello, padre di Stefano, in aperta polemica con le istituzioni. Il Capo dello Stato si è soffermato a salutare ciascun parente, chiedendo informazioni sul proprio caro.

Molto toccante l'incontro con la mamma e il nipote di Dino Di Michelangelo, il poliziotto teatino scomparso nell’hotel con la moglie Marina Serraiocco. La madre di Dino, invitando Mattarella “a trovare la serenità e la verità”, gli ha parlato del grande cuore di suo figlio:

Il presidente della Repubblica ha assicurato di voler stare vicino alle famiglie delle vittime di Rigopiano, garantendo il proprio impegno, e ha poi dedicato un pensiero al piccolo Samuel, figlio dei coniugi Di Michelangelo, che è sopravvissuto alla tragedia. Anche Edoardo Di Carlo è rimasto orfano di entrambi i genitori in tenerissima età: ieri al Quirinale c'era, tra gli altri, sua zia Simona Di Carlo, assessore al Comune di Pescara. E il premier Paolo Gentiloni ha dichiarato:

"Su Rigopiano restano interrogativi e le istituzioni a tutti i livelli hanno il dovere di rispondere. Sarà la magistratura a fare chiarezza sulle modalità dei soccorsi e sulla scelta di localizzare quell'albergo in quello specifico territorio. Tocca però al governo e al prossimo Parlamento intensificare l'impegno per la prevenzione e verificare le modalità di funzionamento delle regole che riguardano queste tragedie e in particolare le vittime sul lavoro".