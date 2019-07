Si masturba sotto l'ombrellone, giovane denunciato per atti osceni

È stato sorpreso mentre si masturbava sotto l'ombrellone e denunciato dalla squadra volante di Pescara per atti osceni. Protagonista dell'episodio è un giovane che ieri (7 luglio), intorno all'ora di pranzo, si stava toccando a poca distanza dagli altri bagnanti nel lido "Il Nuovo Tramonto".

Il titolare Marco Schiavone, allertato dal fatto che l'uomo non fosse nuovo a simili comportamenti, ha chiesto l'intervento di un poliziotto libero dal servizio, William Caprarese, e di un carabiniere in pensione, Francesco Campagna, riuscendo a bloccare il giovane in attesa dell'arrivo di una pattuglia di agenti.

Secondo quanto appurato, il soggetto avrebbe messo in atto questi gesti anche in altri stabilimenti del lungomare cittadino.