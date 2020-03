Mascherine a 27 euro e gel per le mani a 14 euro, controlli di Finanza e Nas nelle parafarmacie

Mascherine a 27 euro e gel per le mani a 14 euro. Ha fatto il giro del web il video di un cliente di una parafarmacia della zona di Porta Nuova a Pescara che mostrava uno scontrino da 149 euro per 5 mascherine e una boccetta di gel per le mani.

Purtroppo in queste occasioni di emergenza e paura da parte delle persone non mancano mai le speculazioni.

Questa situazione non è passata inosservata e l'attività ha ricevuto la visita dei militari della Guardia di Finanza che in questi giorni stanno eseguendo molteplici controlli.

Lo scopo principale è verificare prima di tutto la provenienza di mascherine e gel per le mani affinché gli stessi siano presidi che rispettano tutte le normative in materia, inoltre viene controllato se l'approvvigionamento sia stato regolare e infine se ci sia un'eccessiva discrepanza tra il prezzo di acquisto dei prodotti e il prezzo di vendita al pubblico. Le Fiamme Gialle, come spiega il tenente colonnello Gennaro Lauro stanno eseguendo ispezioni in tutte quelle attività che vendono questa tipologia di prodotti che, vista l'emergenza Coronavirus, vanno letterlamente a ruba.

L'attività in questione ha ricevuto anche la visita dei carabinieri del Nas i quali si stanno si stanno occupando di accertamenti in materia di tracciabilità del farmaco, dei dispositivi medici, vendita di prodotti da banco e sulla validità dei prodotti farmaceutici, oltreché di verifiche del rispetto della farmacopea ufficiale. Eventuali violazioni verranno segnalate anche all'Ordine dei farmacisti.